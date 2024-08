Издирват мъж, заплашил да застреля Доналд Тръмп

Властите в Аризона спешно издирват мъж, за когото се твърди, че е заплашил да застреля 45-ия президент на САЩ Доналд Тръмп.

Urgent manhunt for Arizona man who threatened to shoot Trump during visit to the border TODAY https://t.co/r2kg6fdfyV pic.twitter.com/pB3TFYPXwK