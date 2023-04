Байдън не вижда риск след теча на документи от Пентагона

Американският президент обаче е „загрижен“ за случилото се.

Припомняме, че миналата седмица секретни документи, които съдържат подробности за плановете на САЩ и НАТО да помогнат за военната подготовката на Украйна се разпространиха в социалните мрежи. ОЩЕ: Течът от Пентагона дошъл от служител на военна база, твърдят в САЩ

Наскоро американският вестник The Washington Post твърди, че е открил първоизточника на мащабния теч на предполагаеми секретни документи от американското и натовското разузнаване. Става въпрос за мъж, който е работил във военна база в САЩ.

#BREAKING Biden 'concerned' about leaked US documents but sees no immediate risk pic.twitter.com/DyFbudnhar

— AFP News Agency (@AFP) April 13, 2023