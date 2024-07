Байдън с нов лапсус: Обърка Доналд Тръмп с Камала Харис (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Джо Байдън направи поредния си лапсус, когато на пресконференция обърка Доналд Тръмп с Камала Харис.

Той заяви, че не би избрал Доналд Тръмп за вицепрезидент, ако не беше сигурен, че тя ще бъде подходяща за президент, очевидно визирайки Камала Харис. После той похвали и кариерата на Харис на сенатор, преди тя да стане вицепрезидент, и допълни, че тя се е справила добре, като е защитавала репродуктивните права на жените в последните четири години.

Това беше втори подобен лапсус на Байдън в рамките на няколко часа. Преди това той сбърка президента на Украйна Володимир Зеленски с руския диктатор Владимир Путин.

Президентът на САЩ заяви, че е в добро здраве и че би се подложил на друго неврологично изследване, за да се провери остротата на мисълта му, ако лекарите му препоръчат това. Той сподели, че вече е преминал през три значителни и интензивни неврологични изследвания, като последно това е станало през февруари, и лекарите са му казали, че е в добра форма.

"Добре съм. Всеки ден съм на тест за моите неврологични способности посредством решенията, които взимам всеки ден", допълни той.

Байдън заяви също така, че не е вярно, че му се налага да си ляга в 20 часа. Но добави, че вместо да започва деня си в 7 часа и да си ляга в полунощ, ще бъде по-умно ако намали темпото. Предвид отговора на въпрос на репортер какво ще направи с лапуса за Харис, след като Тръмп вече го подиграва, отговорът на Байдън отново беше такъв, който не може да се проумее:

Reporter: “Earlier you referred to vice president Harris as vice president Trump. Right now he is using that to mock your age and memory. How do you deal with that criticism?”



Biden: “Listen to him”



