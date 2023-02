Байдън с нов военен пакет за Киев: "Бруталността никога няма да смаже волята на свободните"

Министърът на отбраната Лойд Остин обеща, че Щатите ще подкрепят Киев "толкова дълго, колкото е необходимо".

Пакетът за сигурност, за който CNN съобщи още в четвъртък, включва повече ракети за установките HIMARS, още артилерийски боеприпаси, различни дронове и оборудване за борба с безпилотни летателни апарати. Русия използва ирански дронове месеци наред, за да атакува украинската гражданска инфраструктура, а също така чрез тях прекъсва електрозахранването в различни части на страната.

За разлика от други военни пакети, които изтеглят оборудване директно от запасите на САЩ, тази помощ попада в обхвата на Инициативата за подпомагане на сигурността в Украйна (USAI) - т.е. има сключване на договори с промишлеността за доставка на оборудването. Помощта не пристига в Украйна толкова бързо, но е част от по-дългосрочен ангажимент за продължаване на снабдяването на Киев със "смъртоносни и несмъртоносни доставки", пише още CNN.

С навършването на една година от началото на войната Остин нарече руската инвазия "най-неотложната опасност за европейската сигурност след края на Втората световна война".

Той призна предизвикателствата пред Украйна в лицето на руските бомбардировки, но обеща, че САЩ и коалицията от съюзници в рамките на Контактната група за отбрана на Украйна ще продължат да предоставят на Киев инструментите и оръжията, необходими за защита във войната.

"Предстоят ни трудни времена, но нека запазим ясна представа за това, което е заложено на карта в Украйна. И нека останем единни в целите и действията си. И непоколебими в ангажимента си да гарантираме, че светът на правилата и правата няма да бъде заменен от свят на тирания и безредици", каза Лойд Остин в изявление този петък.

В обедните часове на деня президентът Джо Байдън отбеляза годишнината от войната с публикация в Twitter:

"Днес ще повторя това, което казах преди една година, когато Русия нахлу в Украйна. Един диктатор, който се стреми да възстанови империята си, никога няма да заличи любовта на хората към свободата. Бруталността никога няма да смаже волята на свободните. А Украйна никога няма да бъде победа за Русия. Никога“.

САЩ представиха и нови санкции срещу Москва. "Ще санкционираме още играчи, които са свързани с руската отбранителна и технологична индустрия, включително такива, които са отговорни за това, че Русия се е сдобила с продукти, които попадат под санкциите, или за това, че помагат на Русия да заобикаля санкциите", пише в изявление на Белия дом.

Президентът на САЩ ще подпише прокламации, с които ще увеличи размера на митата, които се плащат за внос на руски продукти в Щатите. Новите мерки ще доведат до по-голям размер на митата за над 100 вида метали, полезни изкопаеми и химични продукти от Русия на стойност около 2,8 милиарда долара, гласи съобщението.

Освен това американското министерство на търговията ще предприеме действия по контрол на износа, които ще са насочени срещу близо 90 компании в Русия и в трети страни, включително в Китай, за които се твърди, че са заобикаляли санкциите, за да оказват подкрепа на руския отбранителен сектор.

I'll repeat today what I said one year ago as Russia invaded Ukraine.



A dictator bent on rebuilding an empire will never erase the people’s love of liberty.



Brutality will never grind down the will of the free.



And Ukraine will never be a victory for Russia. Never.