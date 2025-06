"Беше прекрасна среща": Какво си казаха Тръмп и Зеленски в Хага? (ВИДЕО)

"Не съм обсъждал със Зеленски прекратяване на огъня в Украйна. Просто исках да видя как се справя. Имахме трудни моменти, но той беше много любезен. Приятно ми бе да го видя. Беше прекрасна среща. Мисля, че сега е чудесен момент да сложим край на войната“. Това заяви американският президент Доналд Тръмп след срещата си с Володимир Зеленски. Двамата се срещнаха в рамките на срещата на върха на НАТО в Хага.

На въпрос дали Путин има териториални амбиции извън Украйна, президентът на САЩ отговори: ""Може би. Имам предвид, че е възможно. Това, което знам, е следното: Путин би искал да сключи споразумение за прекратяване на войната в Украйна. Той би искал да се измъкне от нея. Това е бъркотия за него““.

Trump commented on his meeting with Zelensky:



“I didn’t discuss a ceasefire in Ukraine with Zelensky. I just wanted to see how he was doing.



We had tough times, but he was very kind. I was glad to see him. It was a wonderful meeting. I think this is a great time to end the war.… pic.twitter.com/uxFV3fEbyd