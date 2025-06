Мистериозен полет: руски правителствен самолет е кацнал тайно в САЩ

Руски правителствен самолет е кацнал тайно в САЩ, установи беларуската опозиционна телевизия NEXTA, която цитира данни на Flightradar24. Те показват, че машината с опашен номер RA-96018 е излетяла от Москва, кацнала е в Санкт Петербург и след това е отлетяла за Съединените американски щата. Самолетът Ил-96 е кацнал на летище "Дж. Ф. Кенеди" в Ню Йорк на 25 юни в 15:27 ч. местно време (22:27 ч. българско време снощи). Няколко часа по-късно той е отпътувал за столицата Вашингтон, където е кацнал в 20:56 ч. същия ден (03:56 ч. българско време на 26 юни).

Не е известно кой е бил на борда. Няма и предварително обявена информация за руска официална визита в САЩ.

