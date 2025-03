Байдън закла 150 млн. кокошки носачки: Мъск с обяснение за скъпите яйца

Бившият американски президент Джо Байдън е виновен за високите цени на яйцата, тъй като е убил кокошките, което е довело до по-високите им цени. „Това е вярно. Безумно беше избиването на 150 млн. кокошки носачки, наредено от администрацията на Байдън“, написа милиардерът Илон Мъск в „X“.

It’s true.



There was an insane slaughter of 150 million egg-laying chickens ordered by the Biden administration. https://t.co/wCTZpuEAuH