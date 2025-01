Байдън зашемети Камала Харис с неуместна игра на думи за пожарите в Лос Анджелис (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Джо Байдън подбра доста лошо думите си, докато говореше на пресконференция за горските пожари в Калифорния, опустошили голяма част от Лос Анджелис и околностите. Той се обърна към вицепрезидента Камала Харис с думите: „Г-жо вицепрезидент, знам, че сте пряко засегната, така че стреляйте (на английски - fire away)“, давайки ѝ думата. Осъзнал, че е влязъл в неуместна игра на думи с "fire", Байдън реши да замаже положението: „Не става дума за каламбур“.

Родената в Калифорния Камала Харис междувременно стрелна изненадан поглед към президента. Зашеметеното ѝ изражение не попречи на Джо Байдън да повтори думите си минути по-късно, обръщайки се към началника на Горската служба на САЩ Ранди Мур.

