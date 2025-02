Безос праща годеницата си в Космоса заедно с Кейти Пери

Годеницата на Джеф Безос Лорън Санчес ще бъде заедно с Кейти Пери в първия женски космически екип. Тя ще полети заедно с другите пет жени, съобщи космическата компания на основателя на Amazon Blue Origin. Полетът ще се осъществи „през пролетта“. Това ще бъде 11-ият пилотиран полет, осъществен от Blue Origin, която от няколко години предлага полети за космически туризъм с помощта на своята ракета New Shepard, а през януари осъществи първия си орбитален полет с помощта на много по-мощна ракета носител, наречена New Glenn.

🚀 Meet the New Shepard NS-31 crew launching this spring: Aisha Bowe, Amanda Nguyen, Gayle King, Katy Perry, Kerianne Flynn, and Lauren Sánchez, who brought the mission together. Read more: https://t.co/w4ryNViYPI pic.twitter.com/qm45kHVc2e