С лукс бельо в Капитолия: Годеницата на Безос събра очите на Зукърбърг (ВИДЕО, СНИМКИ)

Годеницата на Джеф Безос Лорън Санчес показа част от бельото си на церемонията на Тръмп и привлече палави погледи, а зяпналият я Марк Зукърбърг скоро се превърна в обект на подигравки в социалните мрежи.

Mark Zuckerberg's wandering gaze at Trump's inauguration has become a new meme pic.twitter.com/ESuPNTuf7g

Жената до един от най-богатите хора в света разголи пазвата си и показа видимо луксозното си бельо. Впоследствие 55-годишната бивша репортерка отнесе критики и подигравки, а Джеф Безос се усмихваше доволно през цялото време.

"Тя изглежда като ескорт от висок клас, където и да отиде", пошегува се един от присъстващите, цитиран от Express.

Jeff Bezos future wife Lauren Sanchez is incredibly inappropriately dressed for a state occasion. Someone should have told her that having her white lace bra out on display is not acceptable. pic.twitter.com/MvwyvuI6R3