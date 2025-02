Бивш съветник на Тръмп: "Катастрофална грешка, Тръмп и Ванс се обявиха за Русия" (ВИДЕО)

"Тръмп и Ванс се обявиха на страната на Русия в руско-украинската война. Това е катастрофална грешка за националната сигурност на Америка. И нека бъдем ясни: Тръмп и Ванс сега лично водят тази политика. Това не е мнението на мнозинството американци от нито една политическа партия". Това написа в X бившият съветник по национална сигурност на американския президент Доналд Тръмп по време на първия му мандат Джон Болтън.

Trump and Vance have declared themselves to be on Russia's side in the Russo-Ukraine war. This is a catastrophic mistake for America's national security. And let's be clear: Trump and Vance now personally own that policy. It is not the view of a majority of Americans of… pic.twitter.com/jDGFfh4Wn9