Пак край Флорида: Ураганът Милтън се засилва до максималната пета категория (ВИДЕО)

Ураганът Милтън набра сила и се превърна в потенциално катастрофална буря от категория 5, докато се насочваше към Флорида, заплашвайки да удари крайбрежието с втора свирепа буря в рамките на много седмици, съобщиха американски служители.

Камо преди часове той беше трета кантегория.

„Милтън, който според прогнозите ще засегне и части от мексиканския полуостров Юкатан, бързо се засили и сега максималните му постоянни ветрове се оценяват на 160 мили в час“ (257 километра в час), с по-големи пориви, съобщи Националният център по ураганите.

#Milton’s rapid, explosive intensification from a tropical storm to a category 5 major hurricane in less than 24 hours: pic.twitter.com/WAGPWmUZZG