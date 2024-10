Чикаго е първенец по брой плъхове в САЩ (ВИДЕО)

Чикаго оглавява класацията за град с най-много плъхове за 10-та поредна година, следван от Лос Анджелис и Ню Йорк, пише USA Today.

Класацията е на компанията за борба с вредители "Оркин", която всяка година класира градовете в страната.

"Улиците на Чикаго са площадка за плъхове. Те изследват нови ресурси, заразяват храната и да повреждат имущество. Ако не действаме, те ще продължат да нарастват като брой, причинявайки по-големи проблеми", коментира Джон Кейн, главен мениджър в компанията за борба с вредителите. ОШЕ: Огромен проблем: Милиони плъхове плъзнаха из Париж (СНИМКИ)

Chicago tops Orkin's "rattiest city" ranking for the 10th year in a row with Los Angeles and New York following behind. But, the city says there's no way! pic.twitter.com/hNB9lv9kXq