Цял стадион последователи: Хиляди скърбяха за турския опозиционер Гюлен (ВИДЕО)

Тълпа от хора се насочи към гроба на турския опозиционер и духовен лидер Фетхуллах Гюлен в четвъртък, за да се сбогува с него, пише гръцкото издание Kathimerini.

Турският опозиционер, обвинен в опита за преврат в Турция от 2016 г., беше погребан в затворен комплекс в планините Поконо в Пенсилвания, където той живя и работи в продължение на четвърт век.

Припомняме, че Гюлен почина в неделя в болница в Пенсилвания на около 80-годишна възраст.

Thousands of mourners have attended a prayer service for Muslim cleric Fethullah Gulen, the exiled rival of Turkish President Recep Tayyip Erdogan who died this week in the United Stateshttps://t.co/Xm5SbhMHuc pic.twitter.com/0JxO3vgimJ