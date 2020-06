CNN: Американската полиция убива повече хора в сравнение с други развити страни

Втора седмица не стихват протестите в американските градове, искайки справедливост при разследване на смъртта на тъмнокожия Джордж Флойд и искащи да се сложи край на поредиците убийства на афроамериканци от полицаи.

Без обвинения за полицаи, застреляли чернокож в САЩ Министерството на правосъдието в САЩ няма да повдига обвинение срещу полицаи от щата Луизиана, обвинени за убийството на тъмнокож през ... Прочети повече

Макар вълната от протести да премина през целия свят, именно в САЩ ситуацията с полицейския произвол стои най-остро в сравнение с всяка друга развита страна, отбелязва CNN в публикация подзаглавие „American police shoot, kill and imprison more people than other developed countries. Here's the data”.Сравнявайки САЩ с другите страни, влизащи в „Голямата седморка” или заемащи водещи позиции в глобалния индекс на демокрацията, телевизионният канал достигнал до извода, че „когато става дума за полицията и за наказателно правосъдие, Съединените щати забележимо се открояват, а чернокожите американци страдат несъразмерно по-силно ”.Независимо че липсва единна общонационална база за данни, съдържаща информация колко американци загиват годишно от ръцете на полицията, затова се налага да се доверява само на приблизителни оценки, които рисуват мрачна картина. Обзорът на медиите, извършен от Бюрото за съдебна статистика на Министерство на правосъдието на САЩ, показа, че за 10 месеца от юни 2015 г. до март 2016 г. са регистрирани общо 1348 смъртни случая, вероятно свързани с полицейски арест. Това са средно 135 смърти месечно или 4 за денонощие. За сравнение, във Великобритания за същия период по време или скоро след задържането от полицията са загинали 13 души. В Австралия при сходни обстоятелства през 2015-2016 г. са загинали 21 човека.Сред страните от „Голямата седморка”, след САЩ най-тежка е ситуацията в 38-милионна Канада. Там според телевизия СВС от 2000 до 2017 г. при полицейско задържане или скоро след това са загинали общо 461 души - по 25,5 души годишно.Американската полиция също така открива огън по по-голям брой хора, отколкото в другите развити страни.По данни на ФБР, през 2018 г. полицаите в САЩ при „убийства с цел самозащита” са застреляли 407 души. Тези цифри обаче не са дори близо до данните на The Washington Post, където преброили 1004 души, загинали от ръцете на полицията през 2019 г., а сайтът Mapping Police Violence преброил 1099 жертви. При това американските полицаи по-често прилагат сила към тъмнокожите, отколкото към белите граждани. Афроамериканците почти три пъти по-често загиват при задържане, отколкото техните бели съграждани. По данни на World Prison Brief, ежегодно преброяващ броя на арестантите в света, в САЩ е най-голям броят на затворниците както в света, така и на човек от населението. В затворите на САЩ се намират 2,2 млн души.В щатите Оклахома, Луизиана и Мисисипи през 2018 г. зад решетките се намирал един от сто жители. За сравнение най-голям процент затворници от населението се пада на Салвадор, където на 100 хиляди души се падат 614 затворници.За отбелязване е, че 1/3 от американските затворници са тъмнокожи, макар да съставляват 1/8 от населението на страната. Според CNN, подобна статистика обяснява защо хиляди американци излязоха на улиците да протестират.Превод: Ганчо Каменарски