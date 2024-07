Ден преди Нетаняху да държи реч в Конгреса: Пропалестински протести пред Капитолия (ВИДЕО)

Полицията задържа пропалестински протестиращи на Капитолия ден преди израелският премиер Бенямин Нетаняху да държи реч в американския Конгрес, предаде ДПА.

Протестиращите бяха задържани в сграда, която е част от комплекса на Капитолия.

ОЩЕ: Тръмп приема Нетаняху във Флорида

Полицията поясни, че демонстрантите незаконно са проникнали във въпросната сграда, в която не е разрешено да се провеждат протестни акции.

Jewish citizens for peace have stormed the Capitol in protest of war criminal Netanyahu visiting America…🇮🇱🇺🇸 pic.twitter.com/KIB8E4zCrk