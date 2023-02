Дерайлира товарен влак с 50 цистерни, превозващи опасни вещества в Охайо (ВИДЕО)

Медията съобщава, че след това е избухнал пожар. Стана ясно, че четиринадесет коли съдържат токсичен винилхлорид, който е сред 20-те най-произвеждани дестилати на петрола в световен мащаб. Той е силно отровен, запалим и канцерогенен. В миналото се е използвал за охладител.

In #Ohio , about 50 cars of a train carrying hazardous substances derailed. After that, a fire broke out. Fourteen cars contained toxic vinyl chloride. pic.twitter.com/LFt1NaLrwC

The Washington Post съобщава в Twitter, че 1500 до 2000 домове от село в североизточната част на Охайо са били евакуирани заради дерайлиралият влак.

От медията допълват, че пожарът е от петък, като са дерайлирали 50 вагона, 20 от които съдържат опасни материали. Федералните служители обаче не могат да кажат дали винилхлоридът е запален.

The mayor of East Palestine, a village in northeastern Ohio, said Saturday that 1,500 to 2,000 homes had been evacuated after the derailed train sent flames into the air. https://t.co/7LbThsrygU