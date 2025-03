Джей Ди Ванс засрами жена си: "Колкото и да се излагам, тя трябва да ръкопляска". Тръмп хапна микрофон (ВИДЕО)

Без значение какво кажа, колко е откачено, тя трябва да се усмихва, да се смее и ръкопляска - тези думи на американския президент Джей Ди Ванс за съпругата му казват много ясно що за човек е той. При това думите бяха изречени публично, пред камери - така, че да ги чуят милиони и милиони хора.

'Мисля, че тя върши страхотна работа като втора дама на Съединените щати и съм толкова горд да усещам гърба ѝ .. до мен. Ето какво - всички камери работят. Всичко, което кажа, без значение колко откачено е, тя трябва да се усмихва, смее и да ръкопляска" - думи на Ванс относно съпругата: Руснаците екзекутират своите бойци: Нейт Ванс е диаметрално противоположен на братовчед си за войната

Booed at a concert yesterday, the prime minister JD Vance is giving even more reasons to be booed — this time by humiliating his wife



Vance: "I think she's doing a great job as second lady of the United States and I'm so proud to have her back... by my side. Here's the thing.… pic.twitter.com/tNhQSJcheA — NEXTA (@nexta_tv) March 15, 2025

Междувременно, американският президент Доналд Тръмп буквално си похапна ... микрофон. "Ще стане новина", каза той, докато журналисти опитваха да го разпитват за ситуацията в Газа:

Oops! A journalist poked Trump in the face with a microphone



The woman immediately apologized, but the U.S. president still seemed displeased.



Remember this moment if you ever find yourself in an awkward situation at work. pic.twitter.com/eh0aEK9I7s — NEXTA (@nexta_tv) March 15, 2025

Излага се, но поучава

А Ванс, на фона на "милите" думи за съпругата си, продължи да поучава Европа - тя била люлката на западната цивилизация, заради нея ги има САЩ. "Европа е в риск да извърши цивилизационно самоубийство", предупреди той и почна да поучава как Старият континент пуска много мигранти и "ограничава свободата на словото" - и това при положение, че при Тръмп САЩ ограничи достъпа до Белия дом и почна да определя кой да ходи там да отразява, а не както досега това да решават самите медии. Но Ванс искал "Европа да процъфтява, да е важен съюзник": Администрацията на Тръмп ще определя кои медии имат достъп до Белия дом

"Europe is on the brink of civilizational suicide," US Vice President Vance told Fox News. "Countries don’t control borders, restrict free speech. If Germany takes in millions more incompatible migrants, it’ll destroy itself. America can’t save it." pic.twitter.com/4p4dTZ8AVX — WarTranslated (@wartranslated) March 15, 2025