Дни наред на безлюдно място: Куче остана до починалия си стопанин, преди да бъде спасено

Властите в американския щат Аризона съобщиха, че са намерили малко куче, което отказвало да остави починалия си стопанин. Кучето беше спасено от екип на Отдела за търсене и спасяване към шерифската служба на окръг Кочис - CCSO Search and Rescue (CCSO SAR) след получен сигнал, че животното е забелязано в пустошта на Аризона на 6 юли, съобщава 12 News, цитирани от People.

"Това сладко малко кученце в момента се намира в приют", написаха от CCSO SAR във Facebook. Това не е първият път, в който спасителни екипи спасяват домашни любимци, които са останали при своя стопанин.

