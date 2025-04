Доброволци в Ню Мексико откриха останките на над 200 жени, смятани за мигранти

Доброволци в Ню Мексико откриха останките на повече от 200 жени, смятани за мигранти, изгубени по пътя си към САЩ.

„Това е резултатът“, каза ръководителят на търсенето Джеймс Холман. „Над 100 тела в малък участък от пустиня – за по-малко от две години“, каза още той. Още: Борба с незаконната имиграция: Пентагонът праща още 3000 войници на границата с Мексико

Холман обвинява политиката на САЩ за подхранването на мълчаливото бедствие: „Те преследват хора, сякаш е болно риалити шоу“.

🇺🇸 Desert of the disappeared — over 200 women found near U.S. border



Volunteers in New Mexico uncovered remains of more than 200 women, believed to be migrants lost on their way to the U.S.



"This is the result," said search leader James Holman. "Over 100 bodies in a small…