Домовете на Антъни Хопкинс, Парис Хилтън и Манди Мур изгоряха в пожара в Холивуд (ВИДЕА)

Редица знаменитости загубиха домовете си при бушуващия пожар в Лос Анджелис, който достигна и до историческия квартал Холивуд. Британското издание Daily Mail съобщи, че домовете на редица знаменитости са били изпепелени. Сред звездите, които загубиха къщите си в пожара са Антъни Хопкинс, Джон Гудман, Юджийн Леви, Адам Броуди, Ана Фарис, Парис Хилтън и Манди Мур.

Певицата Манди Мур написа в Instagram: „Благодарна съм, че семейството ми и домашните ми любимци се измъкнаха снощи, преди да е станало твърде късно. Безкрайно благодарна на приятелите, че ни приеха и ни донесоха дрехи и одеяла. Честно казано, в шок съм и се чувствам онемяла от всичко, което толкова много хора загубиха, включително моето семейство. Училището на децата ми вече го няма. Любимите ни ресторанти са изравнени със земята. Толкова много приятели и близки също са загубили всичко. Нашата общност е разбита, но ние ще бъдем тук, за да се възстановим заедно. Изпращам обич на всички засегнати и на първа линия, които се опитват да овладеят ситуацията“.

Сред потърпевшите са и актьорът Били Кристъл и съпругата му Джанис. „Думите не могат да опишат огромното опустошение, на което сме свидетели и което преживяваме. Боли ни за нашите приятели и съседи, които също загубиха домовете и бизнеса си в тази трагедия. Джанис и аз живеехме в нашия дом от 1979 г. Тук отгледахме децата и внуците си. Всеки сантиметър от къщата ни беше изпълнен с любов. Красиви спомени, които не могат да бъдат отнети. Разбира се, че сме с разбито сърце, но с любовта на нашите деца и приятели ще се справим с това“, заяви Кристъл. „Молим се за безопасността на пожарникарите и на хората, които реагират първи“, добави той.

Heartbroken beyond words 💔 Sitting with my family, watching the news, and seeing our home in Malibu burn to the ground on live TV is something no one should ever have to experience.😢 This home was where we built so many precious memories. It’s where Phoenix took his first steps… pic.twitter.com/aeJAgJrymA