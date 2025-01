Заради опустошителните пожари: Звездни актьори се евакуират, огънят погълна домовете им в Лос Анджелис (ВИДЕО)

Джейми Лий Къртис, Манди Мур, Мария Шрайвър и други знаменитости бяха сред десетките хиляди хора, принудени да се евакуират от домовете си, за да избягат от невижданите горски пожари, бушуващи около Лос Анджелис. Най-големият пожар досега погълна близо 12 000 акра в Пасифик Палисейдс – живописен квартал между плажните градове Санта Моника и Малибу, който е дом на много филмови, телевизионни и музикални звезди.

Още: Извънредно положение и масова евакуация в Лос Анджелис заради горски пожар (ВИДЕО)

„Сърцераздирателно, опустошително, невероятно“, написа Шрайвър, журналистка и бивша първа дама на Калифорния, когато беше омъжена за бившия губернатор Арнолд Шварценегер, в социалната мрежа X. „Всичко изгоря. Нашият квартал, нашите ресторанти“, написа още тя. „Пожарникарите дадоха и правят всичко възможно“, добави Шрайвър, „но този пожар е огромен и е извън контрол.“

Somone just asked me, “Are you safe and okay?”



Well, I’m safely evacuated. No power so I can’t go home, but okay? I wouldn’t say that. I don’t know that anyone affected by these fires is okay. No one who lost their home is okay. Not those who evacuated, not those in hotels or at… https://t.co/vAeCHzO29o