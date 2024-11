Доналд Тръмп включи боксьорката Имане Хелиф в предизборен клип и я нарече мъж (ВИДЕО)

Олимпийската шампионка по бокс Имане Хелиф е включена в последния предизборен клип на Доналд Тръмп. Хелиф бе в центъра на скандалите по време на Олимпиадата в Париж тази година и паралелно със споровете какви и колко хромозоми има, тя печелеше всеки свой мач, а накрая грабна и титлата в категорията си.

Този път Хелиф отново влезе в публичното пространство като част от предизборен клип на Доналд Тръмп. В него глас зад кадър обяснява какви "злини" са се случили в САЩ след избирането за президент на Джо Байдън. Наред с изброяването на различни проблеми, сред които този с мигрантите, във видеото се казва и следното: "Мъже бият жени и печелят медали". Думите са илюстрирани с кадри с Имане Хелиф именно от шампионския ѝ мач.

