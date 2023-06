Двигател на самолет засмука служител на летището в Сан Антонио, той загина

Самолетът е рулирал към изхода с един работещ двигател около 22:25 ч. на 23 юни, когато се е случил смъртоносният инцидент, съобщават служители. Airbus A319 току-що е бил пристигнал от международното летище в Лос Анджелис.

Работникът е бил нает от Unifi - компания, с която Delta сключва договор за поддръжка на операциите по наземно обслужване. Федералната авиационна администрация съобщи в петък, че жертвата е била работник на летищната рампа.

Airport worker killed after being ingested into a Delta Air Lines A319 engine at San Antonio International Airport. pic.twitter.com/rAFpOzDLWy

