Екзекутирахе мъж от Мисури, убил приятелка и трите й деца

58-годишният Рахим Тейлър е третият затворник от Мисури, екзекутиран от ноември насам в щатския затвор в Бон Тер. Това беше петата екзекуция в страната през тази година, след като преди това бяха изпълнени една екзекуция в Мисури, две в Тексас и една в Оклахома. Всички те бяха извършени чрез смъртоносна инжекция.

"One thing you will not do, you will not break my spirit,” says Leonard "Raheem" Taylor.



Missouri plans to execute Raheem TOMORROW. He is asking for a chance to have his innocence claim and evidence reviewed. https://t.co/zMWCcZ34pP