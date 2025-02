Фактически край на наследство от Кенеди: Тръмп подкрепи Мъск за USAID (ВИДЕО)

USAID е криминална организация - тези думи в социалната мрежа "X" на собственика ѝ Илон Мъск, който е един от основните донори-милиардери на новия американски президент Доналд Тръмп, изглежда ще сложат край на агенцията. USAID е aмериканската агенция за международно развитие - тя финансира инициативи, вариращи от здравето и защитата на жените в конфликтни зони и достъп до чиста вода до лечение на тежки болести, енергийна сигурност и антикорупционни програми. Агенцията е създадена от президента Джон Кенеди през 1961 година на мястото на дотогавашната Администрация за международно сътрудничество.

Сега обаче Доналд Тръмп обяви, че агенцията е управлявана от "банда радикални лунатици - и ги махаме, после ще вземем решение". Това явно показва накъде отиват нещата - директен конфликт и край на службата на кадри на агенцията от времето на Байдън:

Още: САЩ с още изключения от замразената чуждестранна помощ и цветущ пример за неразумен харч (ВИДЕО)

New trend of the season: Musk said USAID is a criminal organization. Trump has put an end to the continued existence of the organization



The United States Agency for International Development has "been run by a bunch of radical lunatics, and we're getting them out... and then… https://t.co/uGUnf5y7Ro pic.twitter.com/lssJlaJUPv