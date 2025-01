Задава се ислямистки тероризъм заради Тръмп: Спря парите за надзиратели, охраняващи джихадисти

Надзирателите, които работят в затвори в Сирия, където са държани заловени ислямисти-бойци (джихадисти) от "Ислямска държава", започват да не се появяват на работа. Причината - заплатите им се бавят, а това е факт, защото новият американски президент Доналд Тръмп реши да спре за 90 дни всякаква помощ от САЩ за чужбина - специално работата на USAID (Американската агенция за международно развитие) е спряна с указа на Тръмп.

Новината, че надзирателите почват да не идват на работа, съобщи Чарлз Листър. Той е един от най-известните американски експерти за Сирия - старши сътрудник в Института за Близкия изток, специализира в изучаване на Ал Кайда и "Ислямска държава" (ИДИЛ). Автор е и на нюзлетъра SyriaWeekly - той предоставя всяка седмица на абонатите си данни за ключова динамика на сигурността в Сирия, включително атаки на ИДИЛ, ирански прокси действия и др.

Още: Тръмп спря чуждестранната помощ от САЩ за 3 месеца: Касае ли това оръжието за Украйна?

Според Листър, който публикува новината в профила си в социалната мрежа "Х", въпросните надзиратели отговарят за 9500 джихадисти, главно в Североизточна Сирия. Листър коментира, че все още няма данни някой да е избягал, но рискът се увеличава - конкретно 1000 джихадисти да получат добра възможност скоро да избягат.

NEW -- #Trump's global aid freeze has cut the salaries paid to many of the prison & camp guards responsible for securing 9,500 #ISIS militants & ~40,000 associated women/kids in northeast #Syria.



Many are no longer turning up for work.