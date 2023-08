„Идалия“ вече е тропическа буря (ВИДЕО)

„През следващите 48 часа се прогнозира малка промяна в силата и се очаква "Идалия" да остане тропическа буря, когато се отдалечи от брега“, предупреждава Центърът за ураганите. ОЩЕ: Ураганът "Идалия" вече наводни пътища във Флорида (ВИДЕО)

Category 4 Hurricane Idalia makes landfall in Florida bringing waves 12ft, tornado - hope it passes quickly🙏 #Hurricane #HurricaneIdalia2023 #HurricanIdalia #earthquake #Idalia #IDALIAhurricane pic.twitter.com/hjOdIYPWLB

Ветровете със сила на тропическа буря ще продължат да засягат части от югоизточното крайбрежие на САЩ до четвъртък. Летище Пери-Фоли във Флорида съобщи за силни ветрове със скорост до 85 мили в час, регистрирани по време на бурята, а регионалното летище Валдоста в Южна Джорджия съобщи за ветрове със скорост до 67 мили в час.

Южна Каролина, Джорджия и Флорида бяха силно засегнати от валежите, тъй като Идалия достигна сушата като ураган от категория 3 в района на Биг Бенд близо до Флорида Панхандъл в сряда сутринта.

Sarasota Bayfront water levels after hurricane Idalia and king tide from the super Blue moon 8.30.2023 #idalia #SuperBlueMoon #superbluemoon2023 pic.twitter.com/afcFKBPPKO