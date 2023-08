Ураганът Идалия: Мощна вълна е на път за залее Флорида (ВИДЕО)

Според базирания в Маями Национален център по ураганите (NHC), до ранната вечер във вторник "Идалия" генерираше максимални постоянни ветрове от 169 км/ч, а интензивността ѝ ще се увеличи преди да достигне брега.

Във вторник вечерта ураганът беше повишен до категория 2, след като максималната скорост на вятъра надхвърли 153 км/ч, подхранвайки се от топлите и открити води на залива.

A dangerous sight earlier today at the outer bands of Nokomis Beach, Casey Key, Florida. Dense clouds enveloped the area near beach resorts and clubs as Hurricane Idalia approached. #Florida #Miami #FortMyers #DeSantis #HurricaneIdalia #Idalia pic.twitter.com/6EF8L0EH2P

Най-опасната характеристика на "Идалия" обаче се оказа мощната вълна от морска вода, която се очаква да достигне до бариерните острови и други ниско разположени райони по крайбрежието.

Mother Nature is nothing to joke with, look at how dark the sky is. Terrifying and beautiful at same time #HurricaneIdalia #Florida pic.twitter.com/IR8xOKgPCU