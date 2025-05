Илон Мъск напуска кабинета на Тръмп

Милиардерът Илон Мъск потвърди „планираното“ си напускане на правителството на американския президент Доналд Тръмп, в което оглавяваше Службата за правителствена ефективност (DOGE), натоварена със задачата да съкращава публичните разходи, което предизвика остри критики сред американската политическа класа, предадоха Франс прес и БТА. „Тъй като планираният ми период на работа като държавен служител приключва, бих искал да благодаря на президента Доналд Тръмп за предоставената ми възможност да намаля разточителните разходи“, написа бизнесменът в своята социална мрежа "X". Още: Ракетата Starship на Мъск вече е с повече неуспешни полети, отколкото успешни (ВИДЕО)

As my scheduled time as a Special Government Employee comes to an end, I would like to thank President @realDonaldTrump for the opportunity to reduce wasteful spending.



The @DOGE mission will only strengthen over time as it becomes a way of life throughout the government.