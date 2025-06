Искри на гражданска война в САЩ: Немислими думи от губернатори, Тръмп говори как не е крал (ВИДЕО)

"Не се чувствам като крал - трябваше да премина през Ада, за да получа такъв протест. Не, не съм крал изобщо". Така американският президент Доналд Тръмп отговори на журналистически въпрос относно готвените огромни протести срещу него на 14 юни - рожденият му ден, но и ден на американската армия, като тогава се чака огромен парад във Вашингтон - Още: Америка готви бунт за рождения ден на Тръмп: 1800 града излизат на протест.

Trump: I don't feel like a king. I have to go through hell to get stuff approved. pic.twitter.com/YxYsTlcGIG

Думите на Тръмп обаче идват на фона на безпрецедентно изказване на губернатора на Флорида Рон ДеСантис. Той е републиканец, беше кандидат за президент и съперник на Тръмп във вътрешната битка на Републиканската партия, но рано-рано я загуби. Сега ДеСантис каза следното за протестите: "Ако карате по една от онези улици и тълпа Ви заобиколи и заплаши, имате право да бягате, за да се спасите. Карате и удряте някой от онези хора - вината си е тяхна". Под "тълпа" и "онези хора" губернаторът на Флорида визира протестиращи срещу Тръмп, като уточни, че това си е политика във Флорида - да не седите и чакате, а да се защитите: "Животни" и "чужд враг": Тръмп се подигра с протестиращите в Лос Анджелис

Ron DeSantis issued a stark warning to those planning to block roads during protests:



“If you’re driving down the street and a mob suddenly surrounds your car, threatening your safety, you have every right to leave the area. If you hit the gas and end up hitting someone — that’s… pic.twitter.com/bbIF3Ma8q9