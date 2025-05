Истински нарцис: Тръмп постави в Овалния кабинет своя статуетка как оцелява в атентата (СНИМКИ)

Американският президент Доналд Тръмп е поставил бронзова статуетка в Овалния кабинет, изобразяваща момента непосредствено след покушението в Бътлър, Пенсилвания, при което бе одраскан от куршума на атентатора. Творбата, дело на скулптора Стан Уотс, го показва вдигнал юмрук във въздуха и заобиколен от агентите на тайните служби. Припомняме, че през юли 2024 г. Тръмп бе улучен от куршума на стрелеца Матю Томас Крукс по време на президентската си кампания.

Според скулптора Стан Уотс фигурата "символизира божествената намеса, както и човека и неговото послание за единство и устойчивост, зад които Америка стои", според уебсайта на проекта "Статуя на Тръмп".

A bronze statue commemorating Trump's survival of the Butler, PA, assassination attempt was displayed in the Oval Office Friday, showing Trump raising his fist as Secret Service agents surround him. pic.twitter.com/R2aCZn1SiA