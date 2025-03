Изтребители - Китай предизвиква, Тръмп отвръща: Състезание шесто поколение (ВИДЕО)

"По мои насоки американските ВВС напредват в проекта за първи изтребител в света от шесто поколение. Нищо на света не е дори близо до това. Ще бъде известен като F-47" - с тези думи президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви нов военен проект от Овалния кабинет. Тръмп в типичен стил каза, че този изтребител щял да е нещо, което никой не бил виждал преди и че "F-47 е много хубаво число".

Според Тръмп, никога досега не е имало нищо, което дори да доближава F-47 като маневреност и скорост. "Експериментална версия на самолета лети тайно от близо пет години и сме уверени, че значително превъзхожда възможностите на всяка друга страна", убеден е американският президент.

Trump and the Head of the Pentagon Announce the Creation of the F-47 — "The World’s First Sixth-Generation Fighter Jet" “The F-47 will be the most advanced, most efficient, and most lethal aircraft ever built. An experimental version of the jet has been secretly flying for… pic.twitter.com/kTVaaxo8xW

Интересен факт - Тръмп говори за F-47 само няколко дни, след като китайски изтребител от шесто поколение направи втори тестови полет: Изтребител шесто поколение: Китай напредва в превъоръжаването (ВИДЕО)

Колко уникален ще е F-47 е въпрос на бъдещото - нова технология. Но във връзка с технологиите, Тръмп не пропусна да говори ласкателно за сина си Барън и как бил "с невероятни способности в технологиите", защото успявал да си включи лаптопа сам като малък, независимо че Тръмп му го гасял и се чудел как успява. Барън Тръмп навърши вчера 19 години:

Donald Trump spoke about his son Barron, suggesting that his future may be connected to technology.



“He’s good with tech. I turn off his computer, and five minutes later I see it’s back on! How does he do that? He has an amazing relationship with technology,” Trump said. pic.twitter.com/gVc5eRChla