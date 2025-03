Изтребител шесто поколение: Китай напредва в превъоръжаването (ВИДЕО)

Втори тестови полет извърши Китай на новия си изтребител шесто поколение - единственият такъв стелт самолет в света според китайската "реклама". Производител е Chengdu Aircraft Corporation (CAC), самолетът е известен с името Chengdu J-36. Много авиационни анализатори и любители обаче не го считат за изтребител шесто поколение, а за подобрена версия на изтребител пето поколение - такъв аналог е американският F-35.

Тестовият полет беше извършен в района на китайския град Чънду, провинция Съчуан. Той беше подобен на първия тестови полет, който стана факт през декември, 2024 година.

Голямата разлика - сега J-36 летя сам в небето, а колесникът му беше прибран, което не стана при изпитанието през декември, 2024 година. Има и кадри, показващ форсажните камери на 3-те двигателя на самолета WS-10C - те са основната движеща сила на машината.

