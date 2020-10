Известен журналист и критик на Тръмп е уволнен, защото мастурбирал на видеоконференция

I can’t imagine the day this guy is having. He’s definitely not getting a “hummer at home” today, that’s for sure. #TugginToobin https://t.co/w7PaK7glQ6

The thing is, this story was published in 2010. It's just that nobody gave a shit when women talked about being sexually harassed back then. https://t.co/cbEU2Hgrmv — Amanda Guinzburg (@Guinz) October 20, 2020

Just so it's clear. @realDonaldTrump today called for @BarackObama and @JoeBiden to be indicted and prosecuted. Have our standards fallen so far that this kind of antidemocratic authoritarian behavior passes without criticism? Is this now normal? — Jeffrey Toobin (@JeffreyToobin) October 8, 2020

Изданието New Yorker отстранява Тубин като последствие от действията му, съобщава списание Vice. Двама души, участвали във видеоконференцията, разказват пред Vice, че са видели Турбин да мастурбира.От много години той е щатен автор на New Yorker и е търсен "експерт" в ефира на CNN. Именно той отразява делото на О. Дж. Симпсън, пише книги за Върховния съд на САЩ, както и за скандала около Моника Люински и Бил Клинтън - планира се заснемането на цял минисериал, който обаче трябваше да бъде отложен поради пандемията от коронавируса, пише германското списание Der Spiegel.Според информацията на източници, цитирани от Vice, видеоконференцията се е провела като част от репетиция за предстоящото излъчване на нощта след президентските избори. В рамките на подготовката за предстоящото излъчване, журналистите от New Yorker говорят сякаш от името на Доналд Тръмп, Джо Байдън и други политически фигури. Тубин е получил ролята на съда. Срамният инцидент е станал, когато демократите и републиканците по сценарий са отивали на съвещания.По неговите думи, той смятал, че уеб камерата и микрофонът му са изключени, след което явно е хванал нещата в свои ръце.Джефри Тубин от своя страна излезе с изявление, в което призна, че е допуснал „срамна и глупава грешка“.„Извинявам се на жена си, семейството и колегите си“. Телевизионният канал CNN съобщи, че Тубин е поискал прекъсване в работата си, за да може „да се занимае с лични проблеми“. Ръководството е изпълнило молбата му. Интересен факт е, че Тубин е яростен критик на президента на САЩ Доналд Тръмп и който често е обвинявал него и други консерватори в "непристойно сексуално поведение".