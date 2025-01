Извънредно положение в няколко американски щати заради зимната буря (ВИДЕА)

Зимна буря донесе сняг, поледици и ниски температури в големи части от Съединените щати. Властите издадоха предупреждения за опасно време, засягащи около 60 млн. души, както и препоръки за справяне със зимните условия, в десетки щати - от Канзас до Ню Джърси, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. Губернаторите на няколко щата, сред които Канзас, Кентъки, Арканзас, Западна Вирджиния и Вирджиния, обявиха извънредно положение.

A look at the scenes from in and around the #KansasCity metro. 👇 A potent winter storm continues to affect millions across the country. See our LIVE BLOG on our app.https://t.co/R0X3qdVPpP pic.twitter.com/ca9ULrof5B