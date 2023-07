Как Америка разлюби сладоледа

Данните сочат, че през 1986 г. средният американец изяжда 18 килограма сладолед. През 2021 г., последната година, посочена в данните, консумацията е намаляла до една трета.

Години наред сладоледът е повече от замразен десерт: той е спасителен пояс за американските пивовари по време на Сухия режим и средство за повишаване на морала сред войниците по време на Втората световна война, се посочва в статия на CNN. Сладоледът от военно време води до това, че най-големият производител на сладолед в Америка през 1943 г. е въоръжените сили на САЩ. До 50-те години на миналия век сладкото кремообразно лакомство се превръща в американско съкровище.

Но подобно на пълномасленото мляко, содата, червеното месо и други бивши герои на американската диета, сладоледът е изследван внимателно за въздействието си върху здравето и околната среда. След като достигна своя връх през 40-те години на миналия век, консумацията на обикновен сладолед на глава от населението започва да намалява през 90-те и през 2000-те години, тъй като загрижените за здравето си потребители започват да се замислят как влияе захарта и мазната храна върху организма им.

От бира до сладолед

В продължение на години сладоледът заема ценно място в културната и кулинарна история на Америка. Няколко ключови момента помогнаха за неговата известност през 20-ти век, отбеляза Мат Сийгъл, автор на "Тайната история на храната".

"Първо, имаше забрана. Когато алкохолът стана незаконен, много ранни американски пивоварни се обърнаха към производството на сладолед", казва Сийгъл. "Съставките на сладоледа – мазнини, захар – са достоен заместител на алкохола за удавяне на емоциите", допълва той.

Пиещите смениха чашата с лъжица, а за производителите на сладолед забраната за алкохол е благодат.

"Производителите са доста оптимистично настроени по отношение на търговските перспективи и са единодушни в мнението, че тази година ще покаже голямо увеличение спрямо миналата година", отбеляза издание от май 1923 г. на Ice Cream Field, търговско издание за сладолед. "Всъщност те казват, че бизнесът със сладолед непременно ще нараства от година на година, тъй като все повече хора използват сладолед след навлизането на забраната в цялата страна".

Интересът към сладоледа продължава през Втората световна война, подкрепен от използването на замразения десерт от страна на правителството, за да помогне за повишаване на морала.

"Изградихме фабрики за сладолед на фронта, доставихме отделни картонени опаковки за сладолед и похарчихме повече от милион долара за плаващ кран за сладолед, който патрулира в Тихия океан, доставяйки сладолед", казва Сийгъл.

Това дава на войниците кратка, хладна почивка и "захранва индустрията зад сладоледа".

След войната новата междущатска магистрална система и разпространението на фризери за индивидуална употреба помогат сладоледът да стане по-достъпен по пътя и у дома. "Сладоледът и всичко около него беше много новост", казва Сийгъл. "Беше специално."

Но тръпката от мелбата или фунийка сладолед не е същата като тогава.

"Мисля, че част от причината страстта към сладоледа да намалее е, че новостта е изчезнала", каза той. И с нарастващите опасения относно въздействието на захарта върху здравето, имиджът на сладоледа като здравословно лакомство се стопява.

Вероятно не е помогнало, отбеляза Сийгъл, че един от най-големите "обвинители" на сладоледа, е Джон Робинс, някогашният очевиден наследник на сладоледеното кралство на Баскин-Робинс.

