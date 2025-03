Как изглежда: Прашна буря и пориви на вятъра до 80 км/ч (ВИДЕО)

Прашна буря създаде трудности в движението по пътищата в американския щат Ню Мексико. От местната метеорологична служба предупредиха жителите със съобщение, изпратено по мобилните телефони с предупреждение за нулева видимост и опасни последици за живота и здравето, особено при малки деца и бебета, и възрастни хора. На места бяха регистрирани пориви на вятъра със скорост до 80 км/ч. Явлението бе наблюдавано по протежение на коридора Албъкърки-Санта Фе и високопланинските общини в окръг Торанс, включително градовете по магистрала 40.

Заради прашна буря: Десетки автомобили катастрофираха в САЩ, има загинали и ранени (ВИДЕО)

Местните власти в Ню Йорк прецениха да затворят 130 км част от междущатска магистрала 10 в района от границата с щата Аризона до покрайнините на Лас Крусес. Затворени са и щатските магистрали край Деминг. Ураганните пориви на вятъра доведоха до затваряне на пътища и в района на нефтодобива на щата в близост до Розуел и Карлсбаде, предаде БТА.

Current views from 25N during this dust storm.



Please put your flashers on — and drive safely New Mexico.



No need to hit the gas when you can barely see what’s in front of you. pic.twitter.com/skWeQ1Rbic