Кола за кетъринг се бъсна в самолет и се заклещи отдолу (СНИМКА)

Инцидентът е станал в понеделник на международното летище "Джон Ф. Кенеди" в Ню Йорк.

Странно изображение, циркулиращо онлайн, показва бяла кола с надпис „Gategourmet“ отстрани, заклещена под Airbus A350, за която авиационни блогъри твърдят, че е причината полетът на Virgin Atlantic от Ню Йорк до Лондон да бъде отменен. Компанията потвърди, че именно това е причината за отменения полет.

On Monday (April 15, 2024), a Virgin Atlantic (VS) flight from New York (JFK) to London (LHR) was canceled due to an incident involving a ground service vehicle at the gate.#VirginAtlantic #A350 #NewYork #London #VS26 #Aviation #USA #USAToday #Newshttps://t.co/BpTo2fw7Ks pic.twitter.com/eMXcXUFKDa