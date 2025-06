Марко Рубио показа пред камерите колко досаден намира Тръмп в действителност (ВИДЕО)

Видео с красноречивата реакция на държавния секретар на САЩ Марко Рубио на изказване на президента Доналд Тръмп обикаля социалните мрежи и събира доста коментари. Видеото ги показва в Овалния кабинет на Белия дом, където Тръмп прави поредна своя шега, на която дружно и дежурно се засмиват всички присъстващи. Зад гърба на президента стои Марко Рубио и камерата улавя момента, в който той също слага на лицето си широка усмивка, както и се очаква от него, но веднага става ясно, че усмивката е насилена и Рубио съвсем не намира шегата за забавна. Почти веднага лицето му отново връща предишното си изражение на отегчение.

Всъщност това е втори случай през последните няколко дни, когато официално лице показва неволно или умишлено истинското си отношение към Тръмп. Ако в случая с Рубио това изглежда неволно и той просто не си дава сметка какво е изписано на лицето му, то в другия случай с кралица Максима, съпругата на крал Вилем-Александър Нидерландски, това бе съвсем преднамерено. Припомняме, че кралицата откровено се подигра с Доналд Тръмп като изимитира характерния за него начин на говорене с издадени напред устни. Това стана по време на вечеря с кралското семейство на Нидерландия след края на срещата на върха на НАТО в Хага: Кралицата на Нидерландия буквално се избъзика с Доналд Тръмп (ВИДЕО).

🚨⚡️ UNUSUAL

The reaction of Foreign Minister Marco Rubio to Donald Trump's jokes.😁 pic.twitter.com/TxxZIhgl4e