Кремъл пие на екс от бутилката с водка: Оцени с "отличен" думи на Рубио за "марионетната война" в Украйна (ВИДЕО)

Мнението на държавния секретар на САЩ Марко Рубио, че войната в Украйна е "марионетна война" между САЩ и Русия, съвпада с оценката на самия диктатор Владимир Путин. Това признаха от Кремъл в четвъртък, 6 март, с което потвърдиха, че позициите на администрацията на Доналд Тръмп и на издирвания от Международния наказателен съд руски лидер все повече се доближават една до друга.

„От самото начало беше много ясно, че (президентът на САЩ Доналд Тръмп) гледа на това като на продължителен, безизходен конфликт“, заяви Рубио в интервю за Fox News в сряда, като на челото му се забелязваше кръст.

Devout Christian Marco Rubio with a cross on his forehead echoes Russian propaganda live on air



"It’s a proxy war between nuclear powers – the United States, helping Ukraine, and Russia – and it needs to come to an end," Secretary of State Marco Rubio said on Fox News. Rubio… pic.twitter.com/Iv1TX2kF85