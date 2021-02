Мащабни планове на семейство Обама в киното

Мемоарите на Обама излязоха на български Обетована земя" - първият том от президентските мемоари на Барак Обама, от днес може да се намери и в българските книжарници, съобщи из... Прочети повече

Те включват както телевизионни, така и филмови проекти, включително екранизация на роман на Мохсин Хамид “Exit West” и биографичен филм за Тенцинг Норгай, който беше първият човек, достигнал връх Еверест заедно със сър Едмънд Хилари. Компанията също така подготвя документални серии за национални паркове в САЩ и сериал по книгата на Атсжерит Бюли „Firekeeper’s Daughter“. В момента филмите са в различни етапи на разработка и ще бъдат пуснати през следващите няколко години. „Създадохме Higher Ground, за да разказваме страхотни истории“, каза Обама. „Тази група проекти надгражда тази цел и невероятния път, прокаран от филми като„ Crip Camp “,„ Becoming “и спечелилата Оскар ‘American Factory.’ От научна фантастика до красотата на нашия природен свят и връзките, които ни формират, Higher Ground продължава да се стреми към нови перспективи, завладяващи герои и здравословна доза вдъхновение. Не бихме могли да бъдем по-горди да се обединим с брилянтните актьори зад всяка от тези истории. Всеки от тях има нещо важно да каже. “Higher Ground Productions се ръководи от Прия Сваминатан и Toниа Дейвис, заедно с Ада Чиагана и Aleкс Пиц.Компанията очаква да направи допълнителни съобщения за проекти през следващите месеци. Други наскоро обявени проекти включват анимационния сериал за предучилищна възраст „Ada Twist, Scientist“ и хибридната комедийна поредица „The G Word with Adam Conover“.„Беше вълнуващо да наблюдавам как президентът Барак Обама, Мишел Обама и екипът на Higher Ground се гмуркат в оригинални програми и създават невероятни истории“, каза Тед Сарандос, съ-изпълнителен директор и главен директор по съдържанието на Netflix. „ ’ American Factory ’,‘ Crip Camp ’и‘ Becoming ’завладяха публиката по целия свят и новият списък от проекти подчертава разнообразието и дълбочината на планирането, както и нови и вълнуващи разказвачи на истории.“