Масова стрелба в Чикаго, убито е 9-годишно дете (ВИДЕО)

Стрелбата е станала около 21.20 часа местно време в събота. Жертвите са били на семейно събиране, когато е станала стрелбата. Полицаите реагираха на сигнал за 18 изстреляни патрона и откриха множество простреляни хора в блока. ОЩЕ: Стрелба пред нощен клуб в Солун

🚨BREAKING: Emergency responders have arrived at the scene following a mass shooting involving both children and adults who have been shot in Chicago, IL.



Chicago Police Department reports that a total of eight individuals, including five three children have been shot and… pic.twitter.com/zC7FECciBt