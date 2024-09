Мощно земетресение разтресе Папуа Нова Гвинея

Земетресение с магнитуд 6.2 разтърси Папуа-Нова Гвинея, съобщи БГНЕС. Трусът е бил съсредоточен в океанска зона на около 300 км източно от град Ванимо, който се подготвя да приеме папа Франциск през уикенда.

Няма големи щети непосредствено след земетресението.

Земетресенията са често срещани в Папуа Нова Гвинея, която се намира на върха на сеизмичния „Огнен пръстен“ - дъга с интензивна тектонична активност, която се простира през Югоизточна Азия и целия Тихоокеански басейн.

Какво става при земетресения от такъв калибър:

Още: Силно земетресение в Австралия

Skyscrapers with waterfalls - this occurs when earthquakes cause water to gush from roof pools. pic.twitter.com/EhaXLSSoaD