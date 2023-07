Мъск се закани да сменя логото на Туитър (СНИМКА)

В нов туит в официалния са акаунт Мъск каза, че Туитър постепенно ще се сбогува с всички птици. Досегашното лого на мрежата е с формата на птица и е много разпознаваемо.

Мъск представи и проект за ново лого, буквата Х на черен фон, но не предостави повече подробности по въпроса.

Най-новите проблеми за Туитър датират от миналия вторник, когато беше внесен иск срещу компанията, в който се казва, че тя дължи най-малко 500 милиона долара на бивши служители под формата на обезщетения за прекъснати трудово-правни отношения, припомня Ройтерс.

