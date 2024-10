Най-големият фестивал: Стотици балони се издигнаха в небето над Ню Мексико (ВИДЕО)

Стотици балони се издигнаха в пустинното небе над Албакърки в Ню Мексико, за да дадат началото на 52-рия Международен фестивал на балони. Събралите се зрители наблюдаваха как балони с изумителни размери и форми осеяха небето в цветен спектакъл рано сутринта, известен като Масово издигане.

Balloonists took to the skies over Albuquerque, New Mexico, as part of the International Balloon Fiesta.



It is the largest festival of its kind in the world.