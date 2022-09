Най-малко 10 убити при нападения с хладно оръжие в Канада

Нападенията са извършени в централната част на канадската провинция Саскечуан. Жертвите са открити на 13 различни места, включително сред племето крий в Джеймс Смит и в близкия Уелдън.

Властите смятат, че "някои от жертвите са били набелязани от заподозрените, а други са били нападнати на случаен принцип".

Двама души са заподозрени за престъплението - Деймиън Сандерсън на 31 г. и Майлс Сандерсън - на 30 г. Те са в неизвестност и се смятат за въоръжени и опасни.

https://t.co/4d2S2t6hMo. I hate to shed light on a mass murder but whether by gun or knife murders r resourceful. My point being is this ridiculous notion that only a gun can cause mass murder as we r so wrong in this instance. Gun or not you’ll never stop these crazy bastards