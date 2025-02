Направи си зимна разходка в града: Спасиха бебе тюлен в САЩ (ВИДЕО)

Бебе тюлен се озова на невероятно място в Съединените американски щати, а именно на заснежена и оживена улица сред магазини и ресторанти в Кънектикът. Най-вероятно малкото се и изгубило, твърдят специалистите. Новината съобщава американската медия ABC News. Тюленът ще остане в морския аквариум "Mystic Aquarium". Аквариумът ще бъде негов дом, докато не е готов да се върне в дивата природа.

Тюленът е бил забелязан предишния ден на 15 февруари, близо до бар за стриди в Ню Хейвън. Длъжностните лица са преместили тюлена на плажа по това време, но той се е върнал обратно на градските улици, според Франческа Баталия, техник за спасяване на животни в морския акваруим.

He just wanted to try the famous clam pizza. 🍕



This baby seal in Connecticut left the ocean to go on a city-wide food tour, and kept venturing further inland until rescuers had to step in. 🦭⁰

He’s now safe at Mystic Aquarium, where he’s gaining strength and will be released pic.twitter.com/BW75ltgTLk