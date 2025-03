Нова трагедия: Най-малко 40 жертви след опустошително торнадо (ВИДЕО)

Най-малко 40 души са загинали, а десетки други са били ранени от торнадо и силни бури, които опустошиха централната и южната част на Съединените щати през уикенда, съобщиха местните власти. Американските новинарски канали в засегнатия регион показаха видеозаписи на откъснати покриви на къщи, изкоренени дървета и преобърнати от силните ветрове камиони.

Осем души загинаха в Канзас при катастрофа с участието на повече от 50 автомобила, причинена от лошата видимост по време на „силна прашна буря“, съобщи местната полиция. В Оклахома четирима души са загинали при горските пожари и силните ветрове, обхванали щата.

„Активно следим силните торнада и бури, които засегнаха много щати в Юга и Средния Запад“, посочи президентът Доналд Тръмп. Той съобщи, че войски на Националната гвардия са разположени в Арканзас, където според официални данни трима души са загинали, а 32 са били ранени при бурята.

A huge tornado just ripped through Tylertown, MS last night. This is what was left. My heart goes out to these families.

pic.twitter.com/csIoCmUy2T