Обвиниха детска писателка в САЩ, че е убила съпруга си: Ето какво я уличава

Коури Ричинс, на 33 г., първоначално е обвинена, че е убила съпруга си Ерик Ричинс със смъртоносна доза фентанил в дома им в малко планинско градче край Парк сити през март 2022г. В понеделник (25.03) срещу нея са внесени нови обвинения. Прокуратурата смята, че това не е бил първият й опит да отнеме живота на съпруга си.

Обвинителният акт описва детайлно месеците преди смъртта на Ерик Ричинс и рисува картина на параноик, който ходи на пръсти около съпругата си, която урежда тайни финансови споразумения и купува нелегално наркотици, които впоследствие са открити в организма му.

За какво се разказва в книгата?

Смразяващият случай е свързан с обичана детска писателка, която вече е уличена, че е припечелила от жестокото си престъпление. Ричинс издава сама книгата си Are You With Me? - илюстрирана детска книга за баща с ангелски криле, който се грижи за сина си и след смъртта си. Някога определяна като задължително четиво за всяко дете, изгубило любим човек, книгата се превърна в мощен инструмент за прокуратурата, която твърди, че Коури Ричинс е автор на добре пресметнат заговор за убийство и опит за прикриването му.

Ричинс, която е майка на три деца, неведнъж е казвала при представяне на книгата си, че смъртта на съпруга й била неочаквана и бе хвалена от мнозина, че е помогнала и на синовете си, и на други деца да превъзмогнат смъртта на родител.

